Liverpool-ejer undskylder for Super League-kaos

Liverpool-ejeren John W. Henry beklager over for fodboldklubbens fans og manager Jürgen Klopp for det kaos, som European Super League har forårsaget.

Det fortæller han i en video på Twitter, der er udsendt af Liverpool onsdag formiddag.

- Jeg vil gerne undskylde over for alle fans af Liverpool for den forstyrrelse, jeg har forårsaget i de seneste 48 timer.

- Det skal siges, at projektet aldrig ville være realiseret uden støtten fra fansene. Det har ingen tænkt i England.

- I de seneste 48 timer har I gjort det meget klart, at det ikke skulle realiseres. Vi har hørt jer. Jeg har hørt jer, siger John W. Henry.

Han retter også en beklagelse direkte til holdets manager, Jürgen Klopp, samt direktør Billy Hogan.

- Og jeg vil gerne undskylde over for Jürgen, Billy og spillerne. Og alle dem, der har arbejdet så hårdt for at gøre vores fans stolte.

- De har absolut intet ansvar for dette kaos, siger klubejeren.

Seks engelske klubber - heriblandt Liverpool - var med i planerne om Super League. Alle seks klubber har trukket sig fra udbryderligaen.