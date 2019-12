Liverpool klar til historisk revanche efter overtidsdrama

I et dramatisk opgør blev mexicanske Monterrey nedlagt, og Jürgen Klopps tropper er derfor klar til finalen i verdensmesterskabet for klubhold

Du kan se eller gense hele kampen - og følge Liverpools finale mod brasilianske Flamengo ved VM for klubhold på lørdag lige her.

I de døende minutter fik Roberto Firmino sendt Liverpool i finalen ved VM for klubhold i Qatar.

Matchvinderen startede ellers på bænken sammen med Sadio Mané. Meget var derfor overladt til Mohamed Salah, der var klubbens eneste offensive stjerne på banen.

Egypteren viste da også hurtigt, at de indledningsvist ikke havde brug for alle tre musketerer. Salah fik fikseret hele den mexicanske defensiv og kunne trods den maksimale opmærksomhed sende en fantastisk aflevering afsted til Naby Keita, som kvitterede ved at banke bolden i kassen alene med målmanden.

Funes Mori-familien er næppe blevet mere populære i den røde del af Liverpool. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Defensive kvaler

Virgil van Dijk var ude med sygdom, den hollandske stjerne gjorde dermed Joel Matip og Dejan Lovren selskab på skadeslisten. Jürgen Klopp måtte derfor være ekstra kreativ i sin defensive opstilling, hvor både Milner og Henderson have fået plads blandt de fire bagerste. Det var dog alligevel stjernekeeperen Alisson, som kostede målet til 1-1.

Den brasilianske keeper hostede en returbold op, som blev straffet af Rogelio Funes Mori. Angriberens tvillingebror, Ramiro, har udkæmpet flere dramatiske Merseyside-derbies mod Liverpool for lokalrivalerne Everton. Med målet har Funes Mori-familien næppe gjort sig mere populære i den røde del af Liverpool.

Roberto Firmino blev helten for Liverpool og er nu klar til et møde med sine landsmænd i finalen. Foto: Kai Pfaffenbach

Kavaleriet sendt på banen

Kampen bølgede frem og tilbage efter udligningen. Liverpool gav fortabt på de sparede spillere i anden halvleg, hvor Sadio Mané, Roberto Firmino og Trent Alexander-Arnold blev sendt på banen for at redde kastanjerne ud af ilden. Monterrey blev ved med at bide fra sig og kunne med lidt held have taget føringen, inden Roberto Firmino slukkede al håb.

I de døende minutter fik Liverpool vist det de havde manglet i hele kampen, et skarpt indlæg fra Trent Alexander-Arnold blev mødt af Roberto Firmino, der kunne bringe Premier League-topholdet på slutresultatet 2-1.

Dermed kommer finalen til at stå mellem de sydamerikanske mestre, Flamengo, og de europæiske mestre, Liverpool. Akkurat som i 1981, hvor Zico og resten af det brasilianske mandskab ydmygede Kenny Dalglish og de røde 3-0.

Finalen bliver spillet lørdag 18.30 og kan naturligvis følges direkte og eksklusivt på ekstrabladet.dk.

Se også: Nye problemer for Özil: Fjernet fra computerspil

Chefen taler om Eriksen i sjældent interview: - Vi er ikke bange

Se også: Definitivt slut: Ingen aftale med YouSee