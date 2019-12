Liverpool-legende: - Vi drak os fulde på flyet

De røde var Europas bedste mandskab, da de rejste til Tokyo for at spille finale mod brasilianske Flamengo i datidens klub-VM, men deres forberedelser ville umuligt kunne finde sted i dag

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool og Flamengo lige her!

Det er forskelligt, hvordan vi vælger at forberede os på livets store begivenheder, men det er sjældent, at den bedste forberedelse til en fodboldkamp findes i bunden af den alkohol de serverer på flyet derover.

For Graeme Souness, Kenny Dalglish og Liverpools legendariske 1981-hold var det dog sådan de valgte at dræne batterierne frem mod finalen ved verdensmesterskabet for klubhold i Tokyo.

- Vi drak os allesammen fulde på flyet til Japan og kunne ikke sove, da vi kom frem, fortæller Graeme Souness i en klumme hos The Times

De røde regnede ikke kampen for noget særligt, og Liverpool var trods alt Europas bedste hold, så de havde nok ikke så meget at frygte.

Beskeden fra trænerne var også klar inden kampen.

- Denne kamp er ikke så vigtigt, så lad være med at blive skadet, skulle det have lydt fra assistent træner Joe Fagan ifølge Souness.

Liverpool-spillerne var også blevet slået ud af de ni timers tidsforskel mellem Liverpool og Tokyo.

- Vi kunne ikke sove, da vi kom frem. Jeg boede på værelse med Dalglish, og vi så noget lys i det fjerne og ville tjekke det ud.

Klokken var tre om natten, men det gjorde ingen forskel for de friske fodboldspillere.

- Det var sådan, vi endte på en 24-timer åben golfbane, og mens vi slog til nogle bolden, så hørte vi bekendte stemmer og kunne efterfølgende se, at hele holdet var mødt op med samme ide om, hvordan vi bedst kunne håndtere jetlagget.

Udstillet på banen

Det skal ikke siges, hvordan det plejede at gå Liverpool, når de drak sig fulde på flyet og spillede golf om natten, men mod Flamengo gik det helt galt.

De europæiske mestre var langt under par, mens brasilianerne var flyvende.

Med lækkerier fra Zicos fod blev det hurtigt til en ydmygelse og en sejr på 3-0. De kunne derefter kalde sig for verdens bedste klubhold, og sådan blev de også fejret i Brasilien.

Liverpool kunne derimod tage tilbage til England, hvor de uforstyrret af bumpet i Tokyo tog tre engelske mesterskaber i træk.

Om flyveturen hjem blev lige så våd som turen derud, melder Souness' fortælling dog ikke noget om.

Se også: Mikkel Hansen kåret som verdens bedste

Se også: Norge gik amok - nu er han i København