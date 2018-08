Liverpools store skurk forlader klubben

I mandags blev Liverpool og Besiktas enige om en aftale, der sender Loris Karius til Tyrkiet, men den tyske målmand har endnu ikke gennemført skiftet. Det skyldes, at der de seneste dage har været holdt ferie i Tyrkiet grundet en grundet en religiøs festival.

Ifølge Liverpool Echo skal Loris Karius dog til lægetjek i Besiktas i løbet af fredag, hvorefter handlen med den tyrkiske storklub kan blive annonceret.

Loris Karius var den helt store skurk for Liverpool i CL-finalen mod Real Madrid. Foto: AP.

Der er tale om en toårig lejeaftale, som Besiktas betaler 18,6 millioner kroner. Samtidig er Besiktas tvunget til at købe målmand for yderligere 60 millioner kroner om to år, hvis Loris Karius spiller mindst halvdelen af kampene og Besiktas kvalificerer sig til Europa.

Derudover vil Liverpool også komme til at få en videresalgsklausul på 20 procent, hvis handlen bliver gjort permanent om to år.

Den tyske målmand er blevet overflødig i Liverpool efter klubbens køb af Alisson.

TV: Smør-handsker: LFC-keeper MEGA-dropper igen: Bale sender Real på 3-1:



