Løb banelængde for at give rivalen fingeren

En Zenit-fan gik til ekstreme længder for at give Dynamo Moskvas fans langemanden. Se det vilde klip her

Lørdag spillede Zenit Skt. Petersborg mod Dynamo Moskva mod hinanden på Dynamos stadion - og her slog en baneløber sig i den grad løs.

Han løb tværs over banen for at nå ned til Dynamo-fansene for at give dem fingeren. Til at begynde med var det kun en enkelt steward, der forsøgte at stoppe den uidentificerede fan - men det lykkedes altså baneløberen at komme fri og fortsætte spurten.

Det skriver mediet Newsflare.

Da han nåede ned til Dynamo-fansene, begyndte de at smide ting efter ham, og han blev efterfølgende pågrebet og ført væk.

Kampen endte 2-0 til med mål fra Dzyuba og Ozdoyev.