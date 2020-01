Løber splitternøgen efter chok-skifte

SE VIDEOEN: - Jeg løber nøgen i en kilometer, hvis han skifter til os. De ord blev dyre for fodboldfan, der nu har opfyldt, hvad han lovede til spillerens jubel

Man skal passe på, hvad man lover på sociale medier. Det har en fodboldfan nu måttet sande på den hårde måde.

Da den 24-årige tyske landsholdsspiller Julian Weigl midt i december blev rygtet fra Dortmund til Benfica, var en portugisisk fodboldfan så sikker på, at det ikke ville ske, at han lovede at løbe en kilometer splitternøgen, hvis spilleren endte i Lissabon.

Da Dortmund-spilleren ifølge rygterne også var jagtet af klubber som Paris SG og Manchester City, så lignede det da også et fuldstændig usandsynligt skifte.

Men nytårsaften gik skiftet igennem, og spilleren selv havde bemærket, hvad den stakkels fan ved navn Duarte Mendes havde lovet og mindede ham lige om det med et 'Go'.

Nu har fanen så været på gaden for at udføre sit nøgenløb og lagt videoen op som bevis. (SE VIDEOEN I TV-KLIPPET OVER ARTIKLEN)

- Som I ved, så skrev jeg 17. december på Twitter, at 'hvis Weigl kommer til Benfica, så vil jeg løbe en kilometer nøgen', og det er jeg nu her for at gøre. Gud tilgiver, men det gør Julian ikke, siger den afklædte fan.

Han får skrevet Weigl på ryggen og også Benficas initialer SLB, mens han får rygnummeret 28 på ballerne, og så sætter han i løb.

Videoen har i skrivende stund mere end 215.000 visninger på Twitter, og Weigl selv har også bemærket episoden og har lagt det på sin egen Twitter-profil med teksten 'en mand - et ord' og emojis, der viser klapsalver og gråd af grin.

Mendes selv er godt tilfreds.

- Jeg er træt, men meget, meget glad for, at målet er opfyldt.

- Mit løfte blev holdt, og nu er det tid til at nyde øjeblikket. Følelsen er utrolig.

- Til Weigl. Jeg elsker dig, og jeg håber, at du får masser af succes i Benfica, siger fanen.

Efter at have set videoen har Weigl lovet, at Benfica-fanen vil få en underskrevet trøje.

Weigl kom til Dortmund i 2015 fra 1860 München og kan i Benfica se frem til en fair chance for at vinde mesterskabet - Benfica fører således med fire point ned til Porto efter 15 kampe.

