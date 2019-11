Lottovinder køber fodboldklub - og forærer den væk

Colin Weir bruger en del af sin milliardstore lottogevinst på at købe hjerteklubben Partick Thistle

Se også: Tiden løber ud: Bendtner ude af FCK-truppen

Hvis Brøndby overvejer, hvordan de skal komme ud af deres nuværende økonomiske stormvejr, kan de søge inspiration i Skotland.

Der er traditionsklubben Partick Thistle netop blevet overtaget af milliardæren Colin Weir.

I en officiel udmelding fra klubben bliver det oplyst, at Three Black Cats Ltd overtager aktiemajoriteten i klubben. Selskabet ejes af Colin Weir, der er stor Partick Thistle-fan og samtidig vinder af svimlende 1,37 milliarder kr. i lottospillet EuroMillions i sommeren 2011.

Colin Weir går ind i klubben efter en turbulent periode, hvor et udenlandsk konsortium har været tæt på at overtage klubben.

Efter planen skal Weirs aktier inden for de kommende måneder overdrages til klubbens fans.

- Jeg har tilbudt tilhængerne et vindue, der løber de næste tre-fire måneder, til at få det formelle på plads, hvor efter aktierne overdrages til tilhængerne, siger Colin Weir til klubbens hjemmeside.

Partick Thistle, der blev stiftet i 1876, ligger lige nu sidst i den næstbedste skotske række, Championship.

Se også: Schmeichel bedst i verden lige nu

Foto: DAVID MOIR/Ritzau Scanpix

Se også: Lottospiller vinder en milliard kroner

Se også: Fantast tæt på fyreseddel fra Superliga-bejler

Ekspert: - Jan Bech strammer sit greb om Brøndby