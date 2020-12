Må ikke brænde Maradona: Afventer faderskabsag

Liget af den afdøde fodboldlegende Diego Maradona må ikke kremeres.

Det har en domstol i Argentina afgjort, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Maradona døde i november af et hjertestop 25. november, og dagen efter blev han begravet på en kirkegård tæt på hovedstaden Buenos Aires.

Årsagen til rettens afgørelse er, at Maradonas dna kan blive nødvendig i en sag om faderskab.

I en kompleks arvesag er der fem børn og seks andre af påstået afstamning, som kan være i spil til argentinerens arv ifølge Reuters. Maradona har selv anerkendt de fem børn.

En af de seks andre er 25-årige Magalí Gil, som hævder, at hun for to år siden fandt ud af, at Maradona var hendes biologiske far.

Maradonas advokater har oplyst til Reuters, at der allerede eksisterer dna fra fodboldspilleren, men domstolen er alligevel nået frem til afgørelse om at bevare hans lig.

Maradona blev tidligere i november opereret for en blodansamling, men han blev udskrevet efter otte dage. Kort tid efter døde han i en alder af 60 år.

Han regnes af mange som en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde, og kreatørens VM-titel med Argentina i 1986 var et af karrierens største højdepunkter.