Måtte syes: Cornelius båret fra banen

Andreas Cornelius måtte forlade banen på en båre, da han lørdag eftermiddag var i aktion for Trabzonspor i ligakampen mod Adana Demirspor.

Den danske landsholdsspiller startede inde for hjemmeholdet, men efter kun få minutter sluttede Andreas Cornelius' arbejdsdag, da han kolliderede med en modstander i en hovedstødsduel.

Sammenstødet gjorde Andreas Cornelius så groggy, at han måtte bæres fra banen, og flere tyrkiske medier skriver, at den danske angriber efterfølgende er blevet syet med otte sting i hovedet.

Mediet Medyatava melder, at Andreas Cornelius efter omstændighederne har det godt.

Den 28-årige angriber skiftede til Trabzonspor i sommerens transfervindue, og han har fået en god start i den tyrkiske klub, hvor det foreløbig er blevet til seks scoringer.

