Makabert billede delt online - nu har politiet reageret

Billeder af den afdøde argentinske fodboldspiller Emiliano Salas lig florerer på de sociale medier.

Billedet, der angiveligt viser obduktionen af liget, blev lagt ud på Twitter.

Det skriver BBC.

Politiet efterforsker sagen og har i den forbindelse anholdt to personer - en 48-årig kvinde og en 62-årig mand, der begge er fra Wiltshire i det sydvestlige England.

De er sigtet for uretmæssigt at have skaffet sig adgang til computermateriale.

Wiltshire Politi siger, at der ikke er tegn på indbrud i kapellet, hvor obduktionen blev foretaget, eller at nogle af de ansatte har været involveret i noget ulovligt.

Obduktionen blev foretaget den 7. februar i Holly Tree Lodge-kapellet i Dorset, og politiet begyndte at efterforske sagen 13. februar, da billedet første gang blev delt på Twitter.

Politiet undersøger nu, om der kan rejses tiltale mod de to anholdte i sagen.

Sala døde i et flystyrt, da han var på vej fra Nantes i Frankrig til Cardiff i Wales sammen med piloten David Ibbotson.

Flyet styrtede ned i Den Engelske Kanal 21. januar, men først 4. februar fandt et eftersøgningshold fodboldspillerens lig. Flyets 59-årige pilot er stadig savnet.

Cardiff havde to dage før flyets forsvinden købt den argentinske fodboldspiller i den største transfer i Cardiffs historie.

