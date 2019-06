Manchester United topper trist liste

Manchester United ligger i toppen, når det kommer til fans, der har haft racisme-relaterede anholdelser.

Nye tal fra, som nyhedsbureauet Press Association har fået indsigt i, viser, at 27 Manchester United-fans fra 2014-2015-sæsonen og frem til og med 2017-2018-sæsonen har været anholdt i sager, hvor racisme har været en del af forbrydelsen.

Det er flest af alle klubber i England.

Det skriver The Guardian.

Også Championship-klubberne Leeds og Millwall ligger højt på listen, men er dog langt efter Manchester United med hver 15 anholdelser. Leicester og Chelsea ligger lige efter med 14 og 13. Tal fra den nyligt afsluttede sæson er også på vej, skriver avisen.

Manchester Uniteds talsmand tager stor afstand fra den kedelige førsteplads.

- Der er ingen plads til racisme i vores spil eller i samfundet generelt. Og vi er forpligtet til at arbejde for, at fodbold er fri for alle former for diskrimination, om det så er gennem vores egen 'All Red All Equal'-kampagne eller i støtte af 'Kick It Out' og andre organisationer, lyder det i en officiel udtalelse.

Der har været flere eksempler på tilfælde af ubehagelige racistiske tilnærmelser mod fodboldspillere. En Tottenham-fan har blandt andet fået karantæne fire år og fået en bøde på 500 engelske pund for at have kastet en bananskrald efter Arsenal-spilleren Pierre-Emerick Aubameyang i december sidste år.

Ifølge The Guardian var der 107 sager i England, hvor fodboldfans blev anholdt for racistiske lovovertrædelser. Det tal steg til 114 sæsonen efter, mens det faldt til henholdsvis 94 og 75 de to følgende sæsoner.

