Mangler tilskuere: Lokker med porno

Servette FC opfordrede til billetkøb mod mestrene ved at publicere et screenshot fra Pornhub - og ja der kom flere tilskuere

Danske angrebslegender som John Eriksen og Miklos Molnar har begge bombet mål ind for schweiziske Servette FC i 1980'erne og 1990'erne.

Seneste mesterskab ligger tilbage i 1999 og pokaltitlen er ikke vundet siden 2001, så tilskuerne strømmer ikke længere til Stade de Genéve, hvor det gennemsnitlige tilskuertal blot er omkring 7.000.

Forud for weekendens kamp mod mestrene fra Young Boys havde man på Twitter derfor publiceret et screenshot fra Pornhub med en halvnøgen kvindenumse på vej op af en trappe med et klublogo i baggrunden. Og teksten opfordrede til køb af billet til kampen.

- Servette FC- Young Boys søndag. Der er travlt på klubbens billetkontor. Køb billetter her, lød teksten på Servettes officielle Twitter-konto.

Servette opfordrede til billetkøb med dette friske tweet...



7.000 fylder ikke meget i Servette, der nu har forsøgt sig med porno i markedsføringen for at lokke tilskuere til. Foto: Valentin Flauraud/Ritzau Scanpix

Tweetet nåede hurtigt 142 retweets og 176 likes, men så måtte klubben forsvare sig.

- Det handler ikke om sexisme. Det kunne have været en mand eller noget andet på billedet, lød det fra klubbens medieansvarlige Loic Luscher ifølge Blick.

- Vi ønskede ikke at skamme os over det, men at grine af det.

En større shitstorm fik dog klubben til at fjerne tweetet.

- Vi beklager de mennesker, vi har skadet, siger Luscher.

Her er videoen, som Servette-screenshottet stammer fra



pic.twitter.com/j6k9dAI94U — Out of context servette fc (@1890SFC1) October 31, 2019

Men hvordan kunne der overhovedet florere et foto af en halvnøgen kvinde på klubbens stadion. Det spørgsmål har mange fans undret sig over.

- I 2016 blev den erotiske messe Extasia afholdt på Stade de Geneve. Kvinden er pornoskuespiller, og hun lavede en video og uploadede den til Pornhub, forklarer Luscher til Nau.

Klubbens ansatte fik kendskab til billedet om morgenen og valgte straks at være proaktive.

- Vi troede, at det ville være bedst, hvis vi selv lagde det på sociale medier.

- Vi ville få folk til at grine. At Servette vises på et så kendt site som Pornhub, er meget morsomt, siger Luscher.

Servette vandt i øvrigt kampen 3-0 og rykker op som nummer seks, mens Young Boys fortsat topper ligaen suverænt.

Og tilskuertallet var 8.065 - altså et fint stykke over sæsongennemsnittet, så måske skabte Pornhub-billedet med opfordring til billetkøb alligevel noget.

