Maradona begravet under stor tumult

Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona er torsdag blevet stedt til hvile ved en privat begravelse.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kun lidt over 20 mennesker fra den nærmeste familie var til stede, hvilket stod i skarp kontrast til de titusindvis af mennesker, der torsdag var forbi Maradonas kiste, som stod til skue ved præsidentpaladset i hovedstaden Buenos Aires.

Foto: RONALDO SCHEMIDT/Ritzau Scanpix

Foto: EMILIANO LASALVIA/Ritzau Scanpix

Foto: EMILIANO LASALVIA/Ritzau Scanpix

For argentinerne og fodboldfans var det en dag, hvor følelserne sad uden på tøjet.

Flere gange måtte politiet skride ind for at holde styr på den enorme folkemængde, der ville se kisten, der var dekoreret med et argentinsk flag og flere af Maradonas trøjer.

Familien ønskede ifølge AP den offentlige fremvisning af kisten stoppet klokken 18.00 lokal tid.

Tumulten havde overvældet arrangørerne, og det var blevet for meget.

Foto: RAUL FERRARI/Ritzau Scanpix

Foto: ALEJANDRO PAGNI/Ritzau Scanpix

Foto: MATIAS BAGLIETTO/Ritzau Scanpix

Herefter blev kisten bragt med rustvogn til Bella Vista-kirkegården i udkanten af Buenos Aires, hvor den private begravelse blev afholdt. Familien ønskede ifølge Reuters, at Maradona skal ligge ved siden af sine forældre.

På den timelange tur fra præsidentpaladset til kirkegården fulgte tusindvis processionen.

- Diego er ikke død, Diego lever i folket, var et af de råb, der blev gentaget taktfast ifølge AP.

Mange var frustrerede over familiens beslutning om at stoppe den offentlige fremvisning

Hundredvis blokerede adgangen til kirkegården for rustvognen og sang og råbte slagord, inden politiet fik gjort det muligt for processionen at komme ind.

Tidligere på dagen forsøgte flere at klatre over hegnet ved præsidentpaladset – næsten som om det var et fodboldstadion.

Ifølge BBC er der flere meldinger om, at politiet skød med gummikugler og anvendte tåregas.

Maradona døde onsdag af et hjertestop. Argentina indledte tre dage med landesorg torsdag.

Fans verden over stimlede sammen for at hylde den afdøde Maradona.

