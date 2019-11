Maradona hyldet med kongestol

Der bliver ikke sparet på noget, når Diego Maradona kommer til byen.

Især ikke på det møbel, ikonet skal sidde på, når han overværer sit hold i aktion.

Maradona regnes naturligvis for en konge i Argentina, hvor især hans gamle klubber forguder manden.

Tirsdag var det Newell's Old Boys, der tog imod Gimnasia, hvor Maradona er cheftræner. Derfor stod der en luksuriøs lænestol klar til deres Diego på sidelinjen.

Maradona spillede blot en enkelt sæson for klubben, men det stopper dem ikke i at hylde ham, som om han aldrig havde været andre steder.

Som om det ikke var nok, så kunne man følge 'Den Gyldne Dreng' gennem hele kampen, for der var såmænd dedikeret et kamera til at følge legenden kampen igennem - et såkaldt 'Diego Cam'.

Artiklen fortsætter under billedet.

Sådan så der blandt andet ud, da Diego Maradona i september blev præsenteret som ny træner for kriseramte Gimnasia. Foto: Agustin Marcarian/Ritzau Scanpix

Inden for kridtstregerne gik det også storartet for Gimnasia og Maradona, der slog sin gamle klub med hele 4-0.

Gimnasia har ellers ikke fået den bedste start på sæsonen, hvor det med tirsdagens storsejr er blevet til blot syv point efter 11 kampe.

Man tager ikke munden for fuld, hvis man siger, at trænerkarrieren ikke har været lige så glorværdig, som den var som spiller for Maradona.

Mens det blandt andet blev til VM-trofæ, en kåring som årtusindets spiller af FIFA og adskillige andre titler, så har det knebet mere som træner for den argentineren, der onsdag fyldte 59.

Her har højdepunktet været tiden som argentinsk landstræner, som Maradona var fra 2008 til 2010, og som kastede en VM-kvartfinale af sig.

Ellers er det blevet til tvivlsomme ophold i klubber i Argentina, Emiraterne og Mexico.

Ikke desto mindre har der allerede være rigeligt at skrive hjem om fra Gimnasia, hvor Maradona ser ud til at stortrvies.

Herunder kan du se andre gode historier fra legendens ellers korte tid i den argentinske klub.

Legende går viralt: Amok i vild sejrsrus

Holdt kun én dag: Maradona bryder løfte

Se også: Se billederne: Maradona i tårer - hyldet af 31.000