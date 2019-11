Maradona: Jeg er ikke ved at dø

Maradonas datter antydede i sidste uge, at hendes berømte far er ved at dø - det benægter verdensstjernen nu i en ny video på YouTube

I sidste uge antydede Maradonas datter, Gianinna i en Instagram-story på sin fars 59 års fødselsdag, at hendes verdensberømte far var ved at dø. Gianinna, der tidligere har været gift med Manchester City-spilleren Sergio Aguero skrev blandt andet følgende:

'Han dør ikke, fordi hans krop har besluttet at dø. Han dør indvendigt i kroppen, uden at han selv aner noget om det. Jeg tror ikke på parametrene for normalitet. Men det er altså langt fra den virkelighed, han fortjener. Bed for ham. Vær så venlig. Tak.'

Men nu har den tidligere Barcelona og Napoli-spiller Maradona i en video på YouTube hårdnakket benægtet, at han på nogen måde er ved at dø.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror, og Marca

Han har også lagt et billede ud på sin Instagram, hvor han siger: 'Mere levende end nogensinde'.

Udmeldingen fra datteren skabte stor bekymring omkring Maradonas helbred. Netop nu er han træner for fodboldholdet Gimnasia de la Plata i sit hjemland Argentina.

I video-klippet på YouTube siger Maradona følgende:

'Jeg vil gerne fortælle jer, at jeg på ingen måde er ved at dø. Jeg sover fredfyldt, fordi jeg arbejder. Jeg ved ikke, hvad hun forsøgte at sige, eller hvad hun har fortolket.'

'Men jeg ved, at når du bliver ældre. så begynder folk at bekymre sig mere om, hvad du vil efterlade, når du dør, end på, hvad du laver'.

'Men jeg kan fortælle jer. Jeg vil ikke efterlade noget. Jeg vil donere det hele'.

Således siger Maradona i videoen og antyder klart, at han ikke har tænkt sig, at hans børn skal arve noget af hans formue.

Herunder kan du se det opslag, som Maradonas datter Gianinna lagde ud på Instagram på sin fars 59 års fødselsdag i sidste uge. På billedet ser man Maradona lege med sin lille datter, dengang hun var en lille pige.

Maradona fotograferet i sommers. Han ser dog ganske levende ud. (Foto: Ritzau Scanpix)

Herunder kan du se Gianinna og hendes søn.