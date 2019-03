Mareridt i udlandet: Præsident truer dansker

Se også: FCN-forsvarer tæt på Sporting-forlængelse

26-årige Seejou King har det seneste halve år spillet for AB. Forud ligger fem år som professionel i Portugal for den tidligere FC Nordjsælland-spiller, men udlandsopholdet blev langt fra nogen succes.

I storklubben Sporting spillede han godt nok sammen med både den senere Tottenham-stjerne Eric Dier og den senere europamester Joao Mario, men det var på b-holdet, og det blev aldrig til førsteholdsdebut.

I stedet skriver han under på en to-årig aftale med Deportivo Aves, men det blev et helvede, fortæller han nu i et længere interview med Spillerforeningen.

Mod forventning bliver han ikke skadesfri og klar til sæsonstart, og så suspenderer præsidenten ham og indkalder til en samtale.

- Først roser han mig. Fortæller, jeg er en god spiller. Men så slår det over. Han mener ikke, de kan have så dyr en spiller i truppen, der ikke kan spille. Det giver ingen mening for mig, siger King.

- De vidste, jeg havde haft brækket anklen og var på vej tilbage. Han vil have mig til at spille, men jeg siger, jeg ikke er klar. Han begynder at blive truende i den måde, han snakker på.

- Han siger ting, som at han vil annullere min kontrakt. ”Hvordan vil du have det, hvis du pludselig ikke får din løn?” spørger han. Og fortsætter. ”Hvad ville der ske, hvis du ikke får løn i seks-syv måneder”.

- Han presser mig, men jeg slår tilbage og siger, at jeg så vil gå rettens vej. Jeg finder også ud af, at han har undladt at registrere mig ved det portugisiske fodboldforbund. Det betyder, jeg ikke kan spille kampe hele efteråret, siger King.

Præsidenten vil have, at King går 50 procent ned i løn, ind til King melder sig klar. Men da han endelig bliver meldt klar, så mener præsidenten stadig at kunne se, at King halter og vil kun fortsætte den halve løn.

Klubben finder heller ingen bolig til King og hans familie, og lønnen kommer heller ikke. Ved juletid får han at vide, at han ikke skal komme tilbage til Portugal og bliver i Danmark, hvor sagen mod klubben nu ligger hos FIFA.

Talentfabrikken Årgang 92: • David Jensen, FC Utrecht • Oguzhan Aynaoglu, Adanaspor • Seejou King, AB • Jorés Okore, AaB • Lasse Petry, Lyngby • Marc Gundelach, FC Roskilde • Søren Henriksen, Vendssyssel • Nichlas Rohde, AB Årgang 1993: • Jannich Storch, FC Roskilde • Bjarke Jacobsen, AC Horsens • Mathias Andersen, B93 Årgang 1994: • Andreas Maxsø, FC Zürich • Pascal Gregor, FC Helsingør • Philip Zinckernagel, Bodø/Glimt • Kristian Lindberg, Lyngby • Nicholas Marfeldt, SønderjyskE • Godsway Donyoh * Årgang 1995: • Emiliano Marcondes, Brentford • Johannes Ritter, FC Helsingør • Niclas Mouritzen, Lyngby • Mathias Hebo, Lyngby • Runar Alex Runarsson, Dijon • Alexander Horsebøg, Hvidovre Årgang 1996: • Marcus Ingvartsen, Genk • Mads ’Mini’ Pedersen • Christian Køhler, FC Helsingør • Adnan Mohammad, FC Helsingør • Mathias Jensen, Celta • Souheib Dhaflaoui, Næstved • Årgang 1997: • Andreas Skovgaard • Victor Tranberg, Örebro (udlån) • Benjamin Lund, Vendsyssel • Lucas Haren, HIK • Magnus Nathansen, Hillerød • Mikkel Mouritz, B93 • Thomas Gall, Hillerød Årgang 1998: • Emil Damgaard • Victor Nelsson • Jacob Johansson, HB Køge (udlån) • Martin Frese • Victor Lorentzen, Avarta • Abdul Mumin * Årgang 1999: • Magnus Kofod Andersen • Andreas Skov Olsen • Nicklas Strunck • Clinton Antwi * Årgang 2000: • Mikkel Damsgaard • Nicolai Baden Frederiksen, Juventus • Mohamed Kudus * • Ibrahim Sadiq * • Mathias Jørgensen, OB Årgang 2001 • Jacob Steen Christensen * Fra Right to Dreams akademi i Ghana For at blive betragtet som home grown skal man have spillet minimum tre år i klubben inden det 21. år. Derfor er Emre Mor (Celta) og Emil Berggreen (Mainz 05) ikke med på listen. De har begge spillet ungdomsfodbold i FCN, men nåede ikke at være der i tre år. Jonathan Amon har heller ikke været i FCN i tre år (endnu). Vis mere Luk

