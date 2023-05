Mareridts-skade: Landsholdsprofil lappet sammen med 15 sting

Victor Nelsson har en sidste mission i Galatasaray, inden det med al sandsynlighed bliver til et skifte denne sommer.

Han vil nemlig gøre alt for at vinde det tyrkiske mesterskab. Tirsdag kom hans Galatasaray-mandskab et skridt tættere på målsætningen, da man sejrede med 2-0 over Istanbulspor.

Men sejren var ikke uden omkostninger for klubbens danske forsvarsgeneral. I første halvleg bragede Victor Nelsson hovedet sammen med Istanbulspors Emenika Eze, hvilket kostede et længere spilstop, hvor de blev tilset.

Med bandage omkring hovedet færdiggjorde Victor Nelsson opgøret, men det kostede ham efterfølgende også en omgang med nål og tråd. Det bekræftede Galatasarays læge efter kampen.

- Vi måtte sy ham med 15 sting ved øjenbrynet, sagde Yener Ince ifølge det tyrkiske medie Gözlem.

Annonce:

Victor Nelsson, 24 år, forventes dog at stille til start lørdag mod Sivasspor, hvor man med en sejr kan tage et nyt skridt mod det tyrkiske mesterskab.

- Vigtige tre point. Rigtig godt gået af mit hold. Og bare rolig, jeg er okay, skriver Victor Nelsson på Instagram til et billede af sig selv fra kampen med et stort plaster over sit højre øjenbryn.

Sejren over Istanbulspor betyder, at Galatasaray lige nu er fem point foran både Besiktas og Fenerbahce på henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Den tidligere FC København-stopper har en stor andel i, at man er tæt på at kunne tage sit 23. mesterskab, da han blot har misset en enkelt kamp på grund af karantæne.

Til sommer må Galatasaray formentlig se i øjnene, at de ikke længere kan holde på Victor Nelsson, som efterhånden gennem mange transfervinduer er blevet meldt på vej væk.

I løbet af foråret er et hav af klubber allerede blevet kædet sammen med danskeren, hvis kontrakt med Galatasaray løber frem til 2026.