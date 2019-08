Mareridtsdag: Glemt, nægtet adgang og skadet!

Hvis du synes, du har haft en lidt 'småtræls' dag, så prøv lige at sammenlign den med Moestafa El Kabirs søndag og se, om du stadig har noget at pibe over.

Den marokkanske fodboldspiller fra den tyrkiske klub Rizespor havde nemlig en direkte frygtelig søndag.

El Kabir indledte kampdagen med at blive glemt på Rizespors træningsanlæg og missede dermed holdbussen til stadion op til kampen i den bedste tyrkiske række mod Sivasspor.

Den 30-årige offensivspiller måtte derfor tage en taxa til stadion for at mødes med sine holdkammerater, men da El Kabir ikke var med holdbussen, ville sikkerhedsstaben ikke lukke ham ind på stadion.

Først da manager Ismail Kartal blandede sig, fik den tidligere Cagliari- og Häcken-spiller lov til at gøre sig klar til kamp.

Mareridtsdagen 'kulminerede' 13 minutter inde i kampen, da El Kabir forlod banen på en båre med et brækket ben og kurs direkte mod hospitalet.

Moestafa El Kabir er ifølge klubben nu ude i et halvt år med sin alvorlige skade.

Den eneste trøst for stakkels El Kabir var, at Rizespor formåede at vinde 2-1 over Sivasspor. Dermed har Rizespor vundet sine to første kampe i den tyrkiske Süper Lig.

