Medie: Abramovich køber ny klub

Roman Abramovich er i gang med processen med at sælge Chelsea, men fremover vil den russiske rigmand efter sigende fortsat kunne kalde sig ejer af en fodboldklub.

Ifølge det tyrkiske medie D Smart Spor har Roman Abramovich således købt fodboldklubben Göztepe, der aktuelt ligger til nedrykning i den tyrkiske Süper Lig.

Det ventes ifølge mediet, at russerens køb af Göztepe bliver annonceret fredag.

Det internationale medie GOAL skriver desuden, at Göztepes snart tidligere ejer, Mehmet Sepil, og Roman Abramovich har et godt forhold, og at de to har mødtes på deres yachter for at forhandle om en overdragelse af den tyrkiske klub.

Göztepe har været sat til salg af klubejer Mehmet Sepil i et godt stykke tid, og i flere uger har man i diverse tyrkiske medier kunnet læse, at blandt andre Roman Abramovich var interesseret i at købe Göztepe.

De rygter blev der især pustet liv i i kølvandet på, at Abramovich satte gang i processen om et salg af Chelsea.

Også danske Rasmus Ankersens firma - Sport Republic, der ejer Southampton - har desuden været meldt interesserede i at købe den nedrykningstruede klub. Men i sidste ende ser det altså ud til, at den russiske rigmand har sikret sig Göztepe.

Göztepe er tredjesidst i den tyrkiske række, hvor fire hold rykker ned. De har ni point op til Giresunspor, der er på den anden side af nedrykningsstregen.

