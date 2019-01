Medie afslører prisen: Dansk profil til Tyskland for million-beløb

Danske Bjørn Paulsen var i sin Superligatid både fast mand i SønderjyskE og Esbjerg, og i de seneste to år har han så også spillet sig ind som en bærende profil på det Hammarby-mandskab, som sluttede på en 4. plads i Allsvenskan i 2018-sæsonen.

Han har derfor også været en eftertragtet herre i det seneste stykke tid, og mandag kunne han så gennemføre et skifte til Ingolstadt, som ligger i bunden af den tyske 2. Bundesliga.

Ifølge det svenske medie FotbollDirekt har Ingolstadt måtte slippe mellem 7 og 8 millioner svenske kroner - svarende til mellem 5 og 6 millioner danske kroner - for den danske midstopper, men Hammarby kunne angiveligt have fået meget mere for Paulsen.

Det skyldes, at Bjørn Paulsens forhåndværende kontrakt med Hammarby kun løb i et år endnu, og at det vil være meget dyrt for Hammarby at forlænge den. Til den tid vil han nemlig ikke længere kunne anvende den såkaldte 'artistskat', som svarer til forskerordningen i Danmark, hvor højtkvalificeret udlændinge slipper med en lavere skatsats.

Den svenske topklub skulle derfor betale en væsentligt højere løn for at forlænge med Paulsen, og danskerens salgsværdi ville derfor helt naturligt falde, jo tættere han kom på sit udløb.

FotbollDirekt skriver derfor også, at den ombejlede dansker vil kunne have indbragt Hammarby mellem 15 og 20 millioner svenske kroner i august. Det svarer til et sted mellem 11 og 15 millioner danske kroner.

Bjørn Paulsen nåede at spille 65 kampe for Hammarby.

