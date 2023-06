Medie: Bayern München er enig med superstjerne

Rent fodboldmæssigt kan Pierre-Emile Højbjerg snart miste sin bedste holdkammerat.

Harry Kane er nemlig blevet enig med Bayern München om en transfer denne sommer.

Det skriver Bild, som tilføjer, at det er englænderens bror og far, som leder forhandlingerne.

Ifølge det store medie i Tyskland er der helt konkret tale om en principiel aftale på nuværende tidspunkt.

Men det betyder ikke, at den 29-årige superstjerne har pakket sin kuffert og er på vej sydpå.

Tottenham har nemlig afvist Bayern Münchens bud på cirka 520 millioner danske kroner.

Sådan er meldingen fra Daily Mail.

Harry Kane kan snart være fortid i Tottenham. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Og hvis vi skal tro på det britiske medie, så har storklubben fra England en klar holdning lige nu - Harry Kane er ikke til salg.

Derfor er det i øjeblikket Tottenham, der blokerer for, at Harry Kane kan blive ny angriber i den enorme Bundesliga-klub.

Det kan dog ikke udelukkes, at Premier League-klubben og Bayern München bliver enige om en transfersum på et tidspunkt.

For nogle uger siden skrev flere internationale medier således, at Tottenham var åbne for at sælge målmaskinen, hvis der kom i omegnen af 865 millioner danske kroner på bordet, mens køberen ikke var fra Premier League.

Det sidste kriterie opfylder Bayern München, og de kan ligeledes opfylde det sidste, hvis Thomas Tuchel og kompagni finder den helt store pengepung frem.

Harry Kane har scoret langt over 200 mål for Tottenham, og han har kontrakt med London-klubben frem til sommeren næste år.