Medie: Derfor blev han fyret

Alexander Zorniger er onsdag blevet fyret som cheftræner i Apollon Limassol.

Den tidligere Brøndby-træner førte i sidste sæson klubben til mesterskabet på Cypern, og det udløste billetter til Champions League-kvalifikationen. Tirsdag blev Apollon Limassol imidlertid slået ud verdens fornemste klubturnering af Maccabi Haifa, og det blev Alexander Zornigers sidste kamp i spidsen.

Selv om det samlede nederlag til israelerne var skuffende, kan man ikke just beskylde Alexander Zorniger for at have været en resultatmæssig skuffelse på Cypern, så det er svært ikke at få tanken, at der må stikke noget andet under.

Det gør der imidlertid også, hvis man skal tro det cypriotiske medie Goal.

Ifølge Goal havde Alexander Zorniger et dårligt forhold til flere af spillere i Apollon Limassol, og på den baggrund så ledelsen ingen anden udvej end at give den tidligere Brøndby-træner et los i rumpetten.

Tipsbladet har været i kontakt med danske Bassel Jradi, der til dagligt tørner ud for Apollon Limassol. Han ønsker ikke at fortælle, hvorvidt det var hans oplevelse, at Zorniger skulle have haft et skidt forhold til flere spillere.

Goal beskriver også, at Alexander Zorniger har haft op til flere kontroverser med medlemmerne af sin trænerstab. Over for Tipsbladet fastslår Apollons presseafdeling, at man ikke har nogen kommentarer til oplysningerne.

Tipsbladet har også været i kontakt med Alexander Zorniger, der ikke ønsker at udtale sig om dagens fyring. Han vil kun udtale sig om vejret, fastslår han.