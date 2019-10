Medie efter Arnesen-fyring: Dummede sig i sag om stortalent

Det blev til under et år som teknisk direktør i belgiske Anderlecht for danske Frank Arnesen.

Arnesen, der har en direktør-fortid i klubber som HSV, Tottenham Hotspur og Chelsea, blev i sidste uge fyret i Anderlecht, og nu fortæller det belgiske medie hln.be så historien om, hvorfor danskeren fik sparket i klubben.

Frank Arnesen blev nemlig overflødig og havde ikke rigtigt noget at sige til sidst i Anderlecht. Ifølge mediet var han ikke involveret i det daglige arbejde efter ansættelsen af Vincent Kompany som træner, og i stedet for at arbejde som teknisk direktør havde han opgaver som chefscout fra starten af denne sæson.

Han var blandt andet med til at hente den 16-årige nordmand Noor Kristian Arnstad. Det var ikke det, Arnesen blev hentet til Belgien for.

Samtidig var der ifølge hln.be utilfredshed med det arbejde, Frank Arnesen lavede. Blandt andet havde klubben identificeret det brasilianske stortalent Igor Gomes Silva som en spiller, man ville hente.

Frank Arnesen blev hentet i hollandske PSV, hvor han var rådgiver for bestyrelsen. Foto: Jasper Jacobs / Ritzau Scanpix.

Den 18-årige forsvarsspiller var på besøg i Bruxelles, og alt pegede sådan set hen mod en aftale. Men til sidst fik Anderlecht ikke lukket en aftale, og mediet skriver, at det var Arnesen og scoutteamet, der forkludrede det. I stedet er forsvarsspilleren skiftet til FC Barcelona.

Det er nu ikke, fordi Frank Arnesen går sulten i seng den næste tid. Arnesens løn i Anderlecht var ifølge hln.be på omkring 350.000 kroner om måneden, og fyringen giver også Arnesen et stort beløb - angiveligt får han af Anderlecht 4,5 millioner kroner efter fyringen.

- Frank finjusterede vores scouting-system og bidrog til handlerne med Michel Vlap, Derrick Luckassen og det norske talent Kristian Arnstad. Vi takker Frank for alt, han har lært os, og ønsker ham al mulig succes i hans videre karriere, skrev klubben på sin hjemmeside i forbindelse med fyringen.

Arnesen blev ansat i december sidste år og altså afskediget i starten af oktober. Han blev hentet i hollandske PSV, hvor han var rådgiver for bestyrelsen, samtidig arbejdede han også som kommentator omkring det danske A-landshold.

