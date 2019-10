Medie: Fyret Arnesen får topjob i storklub

Det er ikke mange uger siden, at danske Frank Arnesen blev fyret i Anderlecht.

Efter at være blevet ansat for under et år siden i den belgiske klub, blev Arnesen pludseligt overflødig som teknisk direktør. Og så valgte klubben at skille sig af med danskeren, der ifølge belgiske medier fik en fin sum for at stoppe med at møde på arbejde.

Men måske skal han ikke gå uden en kontorplads længe, for ifølge det store hollandske medie De Telegraaf bliver Frank Arnesen ansat som teknisk direktør i Nicolai Jørgensens klub, Feyenoord.

Ansættelsen vil ifølge mediet ske, når der er en kort vinterpause i den hollandske Eredivisie - det vil sige omkring årsskiftet. Danskeren skal angiveligt overtage fra den midlertidige løsning Sjaak Troost.

På nuværende tidspunkt har danskeren dog ikke mange kommentarer til rygtet.

- For det første er jeg stadig i færd med at tage hånd om min afgang fra Anderlecht, siger Frank Arnesen til Rijnmond Sport og forklarer:

- For det andet fik jeg et nyt knæ for to uger siden, og jeg er i færd med at genoptræne.

Danskeren, 63 år, har udover Anderlecht haft en fortid som direktør i blandt andre Chelsea, Tottenham og HSV.

Frank Arnesen blev af Anderlecht hentet i PSV, hvor han var rådgiver for bestyrelsen.

