Medie: Giganten dropper russiske fodboldlandshold

Kløften mellem Rusland og resten af kloden bliver større og større, og det er i allerhøjeste grad også tilfældet i sportens verden.

Nu melder tøjgiganten Adidas sig ind i koret af kritiske udmeldinger og har valgt at trække sig som trøjesponsor for de russiske fodboldlandshold.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed er en samarbejdsperiode på 13 år slut, da Adidas har prydet de russiske landsholdstrøjer for både mænd og kvinder siden 2009.

Artiklen fortsætter under billedet..

Danmark mødte Rusland i sommerens EM. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Flugten fra Rusland udvikler sig med hastige skridt i disse dage og har stået på siden Ruslands præsident - Vladimir Putin - erklærede militære aktioner i Ukraine i sidste uge.

Mandag blev det en kendsgerning, at det russiske landshold og russiske fodboldklubber bliver udelukket fra alle internationale fodboldturneringer, da FIFA og UEFA ønsker at lægge pres på regimet.

Det Internationale Håndboldforbund (EHF) har også besluttet, at hverken hold eller dommere fra Rusland og Hviderusland må tage del i EHF's turneringer.

Gazprom, der er en russisk energigigant, er heller ikke længere sponsor for blandt andet Champions League og det kommende EM i 2024. UEFA har nemlig besluttet at droppe samarbejdet. Det samme gør sig gældende for Schalke 04, der har fjernet virksomheden fra sine trøjer.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fratog mandag Vladimir Putin den olympiske orden, han fik i 2001.