Medie: Gigantisk Kane-transfer under opsejling

Harry Kane har trukket utallige overskrifter denne sommer.

Tottenham-stjernen er nemlig blevet rygtet til Bayern München flere gange.

Og nu ser transferen snart ud til at blive en realitet. I hvert fald hvis vi skal tro The Athletic.

Ifølge mediet har Tottenham således accepteret et bud fra Bayern München på svimlende 745 millioner danske kroner.

Premier League-klubben skulle helt konkret have vendt tommelfingeren op til beløbet onsdag.

Dermed skal Harry Kane blot forhandle de personlige detaljer på plads med Bundesliga-klubben, før handlen kan blive officiel.

Det skulle ikke blive et problem for parterne at blive enige. Ja, faktisk er de det allerede ifølge transfer-journalisten Nicolò Schira.

Får en fireårig kontrakt

På det sociale medie X skriver han, at Harry Kane er enig med Bayern München om de personlige betingelser, mens The Athletic melder, at englænderen stadig er ved at beslutte sig for, om han skal pakke kufferten eller ej.

Forventningen er, at den 30-årige målmaskine skriver under på en aftale, som løber frem til sommeren 2027.

Hvis transferen går igennem, vil Harry Kane forlade Tottenham, et år inden hans kontrakt udløber.

The Athletic skriver videre, at englænderen har nydt tilværelsen under den nye træner Ange Postecoglou.

Alligevel har der ikke været et gennembrud i forhold til at få angriberen til at skrive under på en ny kontrakt med London-klubben.

Og da Harry Kane har ønsket en afklaring inden Tottenhams sæsonstart i weekenden, trækker det nu op til en af sommerens helt store transfers.

Tottenham åbner den nye Premier League-sæson søndag mod Thomas Franks Brentford.