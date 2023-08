Medie: Har sendt stort tilbud til Neymar

Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver, at Al Hilal har præsenteret et stort tilbud for Neymar, som nu skulle overveje et skifte til den saudiarabiske klub

Neymar vil væk fra PSG denne sommer, og nu har den saudiarabiske klub Al Hilal meldt sig på banen.

Det skriver transferjournalisten Fabrizio Romano, som erfarer, at Al Hilal har præsenteret et stort tilbud for Neymar, som skulle overveje muligheden. Romano kommer ikke nærmere ind på, hvad det store tilbud indeholder.

Forhandlinger skulle være i gang med alle parter, og Al Hilal ser lige nu ud til at føre kampen om den 31-årige brasilianer, selvom intet skulle være på plads endnu.

Hvis et skifte bliver en realitet, så bliver Neymar holdkammerater med spillere som Ruben Neves, Malcom, Sergej Milinkovic-Savic og Kalidou Koulibaly, som alle er skiftet til den saudiarabiske klub denne sommer.

Neymar kom til PSG i 2017, og han har sidenhen spillet 173 kampe og scoret 118 mål for klubben.

Hans nuværende kontrakt med PSG gælder frem til sommeren 2025.

