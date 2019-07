Medie: Her er prisen på dansk profil

For halvandet år siden skiftede den danske back Rasmus Nissen Kristensen fra FC Midtjylland til hollandske Ajax, og efter danskeren i sidste sæson var med til at vinde mesterskabet og pokalfinalen, som han i øvrigt også scorede i, har han og Ajax nu taget beslutningen om at skilles.

'NK'; har været i hård konkurrence med Joel Veltman og Noussair Mazraoui, og kampen om at spille tabte han så ofte i sidste sæson, at han nu har valgt at søge videre.

Den nye arbejdsgiver hedder Red Bull Salzburg, og fra Ajax' side kan man glæde sig over, at man får prisen på Rasmus Nissen Kristensen igen.

Danskeren koster ifølge den store hollandske avis De Telegraaf lidt mere end 37 millioner kroner, og avisen noterer, at det også var i det leje, Ajax købte Rasmus Nissen Kristensen for i sin tid.

Dermed har Ajax også kun to danskere i førsteholdstruppen i form af Kasper Dolberg og Lasse Schöne, mens Victor Jensen så småt også står på spring til at blive en del af førsteholdet i Ajax.

22-årige Rasmus Nissen Kristensen har fået en femårig aftale med Red Bull Salzburg, og han kommer med al sandsynlighed til at få langt flere chancer for at få fast spilletid. Så handler det om at gribe mulighederne.

