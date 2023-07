Medie: Højlund på plads i United

Så er der hvid røg i sommerens største transfersaga!

Rasmus Højlund skifter fra Atalanta til Manchester United, skriver transferguruen Fabrizio Romano på det sociale medie X.

Som Ekstra Bladet tidligere lørdag kunne erfare, var klubberne uhyre tæt på at være enige om enige om en pris på den unge angrebsstjerne.

Og ifølge Romano er det netop i disse minutter, at men er nået til enighed om en aftale, der sender Rasmus Højlund til det engelske for en pris på godt 520 millioner danske kroner med diverse bonusser.

De endelige dokumenter bliver underskrevet i løbet af de næste 24 timer, lyder det fra Fabrizio Romano.

Allerede for 10 dage siden blev Rasmus Højlund - ifølge den italienske transferjournalist - enige med Manchester United om en kontrakt, der binder ham til klubben i de næste fem år.

Annonce:

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger forhandles der stadig om nogle småting i kontrakten, før danskeren sætter sin endelige signatur.

Det er slet ikke nogen hemmelighed, at Højlunds absolutte førsteprioritet er at komme til Manchester United, men det har taget lang tid for klubberne at nå til enighed.

Det er især prisen, der har været den helt store knast.

Atalanta har hele tiden ønsket omkring 750 millioner kroner for danskeren, mens Manchester United - bud efter bud - nu har tilbudt en pris, som italienerne kan acceptere.

Højlund blev i januar 2022 solgt fra FC København til Sturm Graz efter lidt over 450 minutters Superliga-fodbold.

Sommeren samme år rykkede han til Atalanta efter 12 mål i 21 kampe for østrigerne.