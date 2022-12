Medie: Iransk fodboldspiller kan blive henrettet over julen

Den iranske fodboldspiller Amir Nasr-Azadani, der tilbage i november måned blev dømt til døden, risikerer nu at blive henrettet henover julen

En grusom historie kan blive til virkelighed.

Den 26-årige fodboldspiller Amir Nasr-Azadani, der ifølge Transfermarkt.com til daglig spiller i den iranske klub Iranjavan FC, kan risikere at blive henrettet henover julen.

Det skriver CNN.

Nasr-Azadani blev dømt til døden tilbage i november, fordi han sammen med tusindvis af andre iranere protesterede mod det iranske styre, efter at Zhina Mahsa Amini døde i politiets varetægt.

Amir Nasr-Azadani er anklaget for at skulle have været medvirkende i drabet på tre sikkerhedsbetjente under demonstrationer i Isfahan 16. november.

Ifølge byens myndigheder er han sigtet for at have lavet optøjer mod selvsamme myndigheder. En forbrydelse, som altså har givet dødsstraf.

De påstår også at have fundet videomateriale, som skulle bevise, at han er en del af en bevæbnet gruppe.

Den internationale spillerforening FIFpro har appelleret straffen, men det er der ikke kommet noget ud af endnu, og fodboldspillerens faste støtter frygter nu derfor, at Nasr-Azadani vil blive henrettet inden længe.

Regimet har allerede henrettet to demonstranter for at deltage i de voldelige protester.

Nasr-Azadani er ikke den eneste fodboldspiller, der er kommet i problemer i Iran.

Den tidligere Wolfsburg- og Fulham-stjerne Ashkan Dejagah har fået forbud mod at forlade landet og kunne dermed ikke rejse med sit hold på træningslejr.

