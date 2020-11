Medie: Kan blive sendt på orlov

Det er ikke sikkert, at Ryan Giggs står i spidsen for Wales de tre kommende landskampe. Det skriver walisisk medie

Ryan Giggs blev søndag aften anholdt for mistanke om at have overfaldet sin kæreste, har flere engelske medier berettet.

Det kan nu få en sportslig konsekvens for den tidligere Manchester United-stjerne, som er landstræner for Wales.

Giggs kan blive sendt på et 'særligt orlov', som kan betyde, at han ikke skal stå i spidsen for Wales i de tre kommende landskampe mod USA, Irland og Finland. Det skriver WalesOnline.

I så fald vil han formentlig blive erstattet af tidligere landsholdsspiller for Wales og assistenttræner Robert Page - samt hollandske Albert Stuivenberg, der også er assistent for Giggs.

En repræsentant for landstræneren har udsendt en meddelelse, hvori der står, at Giggs 'benægter alle beskyldninger mod ham om et overfald', og at 'han samarbejder med politiet og vil fortsætte med at hjælpe dem med deres igangværende efterforskning'.

Wales skulle tirsdag offentliggøre landsholdstruppen til de tre kampe, men det er blevet udsat.

