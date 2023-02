Medie: Kan score 250 millioner kroner om året

Kontrakten vil ifølge The Athletic lune godt på kistebunden for Erling Braut Haaland

Han er en af de fodboldspillere, der tiltrækker sig allermest opmærksomhed på banen.

Men det norske stjerneskud Erling Braut Haaland er også en ombejlet herre uden for banen.

Således har der været rift fra sponsorerne om at indgå et partnerskab med Haaland, men ifølge det amerikanske medie The Athletic skulle Nike nu være meget tæt på at lande en ny aftale med den 22-årige nordmand.

En kontrakt der vil forgylde Haaland yderligere. Mediet skriver, at Haaland-lejren forventer, at aftalen vil have en samlet værdi på omkring 250 millioner kroner om året.

Kamp om nordmanden

Erling Braut Haalands tidligere kontrakt med Nike udløb i januar 2022, og siden har blandt andre Puma og Adidas kæmpet om nordmandens gunst, men det tyder altså på, at han kommer til at spille i Nike-fodboldstøvler fremover.

Siden Haaland fik debut for Manchester City i denne sæson, har han scoret 33 mål i 33 kampe. Med 27 mål i Premier League er han den ubestridte topscorer.

Harry Kane er den nærmeste bejler med 18 mål.