Medie: Ny kæmpehandel på vej

Bayern Münchens kreatør Thiago Alcantara kan meget vel have spillet sin sidste Bundesliga-kamp for de tyske mestre

Den spanske playmaker Thiago Alcantara har været en stor succes for Bayern München siden ankomsten fra FC Barcelona i 2013.

Nu ser det dog ud til, at tiden er inde til, at den 29-årige skal videre i sin karriere.

Tidligere på dagen kom det frem, at Bayern München har erhvervet sig Manchester Citys Leroy Sané, hvilket betyder flere om buddet i de tyske mestres startopstilling.

Det forlyder, at Liverpool står klar til at overtage Thiago, der gerne vil søge mod nye udfordringer, skriver det velansete spanske medie Sport.

Angiveligt er handlen meget tæt på at være på plads, og det skulle det blot være et spørgsmål om betalingen, der afholder top-klubberne fra en aftale.

Bayern har vundet Bundesligaen i samtlige syv sæsoner, siden Thiago kom til. Foto: Matthias Balk/Ritzau Scanpix

Klopps interesse

Liverpool-manager Jürgen Klopp har ifølge Sport altid haft et godt øje til Thiago, som han har stået over for mange gange, da han var manager for Borussia Dortmund.

Og nu hvor spanieren ikke ser ud til at ville forlænge sin kontrakt med syd-tyskerne, ligner det, at Anfield bliver Thiagos nye hjemmebane.

Det er dog et spørgsmål om at finde frem til den rigtige overgang for begge klubber.

Bayern vil angiveligt have 35 millioner euro, svarende til 289 millioner kroner, for playmakeren, mens Liverpool er mere interesserede i at dele købet op i mindre bider.

At Thiago vil prøve kræfter andetsteds, er da også til at forstå. I syv sæsoner hos Bayern er det blevet til syv mesterskaber foruden fire tyske pokal-titler.

Han har vundet, hvad man kan i Tyskland.

Desuden lader det til, at Bayern München er i gang med et større generationsskifte, hvor særligt Joshua Kimmich, Leon Goretzka er kørt i stilling på midtbanen, der også tæller folk som Javi Martinez, Corentin Tolisso og Adrian Fein efter sommerpausen.

Bayern og Liverpool er for nylig begge blevet kåret til mestre i henholdsvis Tyskland og England. Bayern har stadig muligheden for at gå hele vejen i Champions League, mens Liverpool er slået ud af Atletico Madrid.

