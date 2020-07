Medie: Overvejer chokskifte!

FC Barcelonas argentinske verdensstjerne Lionel Messi kan være på vej væk fra det spanske.

Det skriver den italienske avis La Gazzetta dello Sport, der har historien på sin forside, hvor avisen mener at vide, at Messi er på vej mod et skifte til Inter.

Avisen skriver, at Messis far, Jorge Messi, angiveligt vil rejse til Milano til august for at forhandle en mulig kontrakt på plads med den italienske storklub.

Dem skal du have fat i: Her er de billige spillere, der redder dit manager-hold

Samtidig skulle Jorge Messi have købt en lejlighed i den italienske by, mener flere italienske medier at vide. Heriblandt altså La Gazzetta dello Sport og radiostationen Radio Rai. Så noget kunne måske tyde på, at der kunne være noget om snakken.

Lionel Messi har blot et år tilbage af sin kontrakt med Barcelona, og rygterne kommer i kølvandet på en længere periode, hvor den argentinske superstjerne offentligt har udtrykt sin utilfredshed over klubbens tilstand.

- Der skal ændringer til. Alle i klubben kommer til at være vrede over, hvordan tingene har udspillet sig i denne sæson, og det er helt normalt. Sådan vil spillerne også have det, sagde Messi ifølge AFP umiddelbart efter, at ærkerivalerne fra Real Madrid havde sikret sig mesterskabet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der har været rigeligt at tage sig til hovedet for i denne sæson for Lionel Messi, men nu kan den argentinske verdensstjerne være på vej væk fra Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

I øjeblikket tjener Lionel Messi hele 30,5 millioner euro om året, hvilket svarer til 227 millioner danske kroner. Ifølge La Gazzetta dello Sport pønser Inter dog på at hæve argentinerens løn markant.

Avisen skriver, at Inter vil betale Messi 39,5 millioner (293 mio. kr.) euro om året, hvilket altså vil være en årlig lønsstigning på 66 millioner kroner.

Men her stopper handlen langtfra. For med i prisen for Messi kommer Inters argentinske stjerne Lautaro Martinez, der i flere omgange har været rygtet til netop Barcelona.

Messi-lejren afviser dog ifølge Sky Sport Italia, at et skifte er under opsejling. I stedet fortæller Jorge Messi, at han har købt hus i Milano i håb om, at det kan give familien en økonomisk gevinst.

Spekulationerne er derfor mange om Lionel Messis fremtid. Han har efterhånden rundet en alder af 33 år. Barcelona-stjernens præstationer på banen taler da også sit tydelige sprog, og han har vundet prisen som verdens bedste fodboldspiller hele seks gange i karrieren.

Se også: - Bød 750 millioner kroner for Eriksen

Se også: Liverpool-stjerne plyndret under guldfest

Se også: Nedtur for Juve: Guldet må vente