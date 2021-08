Medie: PSG jagter vild transferbombe

Ifølge The Telegraph vil den franske storklub forsøge at hente Erling Haaland som erstatning for Kylian Mbappé, der måske er på vej til Real Madrid

En af de vildeste transfervinduer nogensinde fortsætter med at overraske. Imens Kylian Mbappé kraftigt rygtes på vej til Real Madrid, så har PSG udpeget afløseren for den franske stjerne.

Den franske storklub er nemlig i gang med at undersøge muligheden for at hente den norske topscorer Erling Haaland i Borussia Dortmund.

Det skriver den normalt velinformerede sportsjournalist Matt Law, der arbejder for den britiske avis The Telegraph.

PSG skulle have forhørt sig hos den norske angribers agent, Mino Rinola, om Haaland skulle være interesseret i at skifte den franske hovedstad, hvor han vil kunne komme til spille sammen Lionel Messi og Neymar.

Kylian Mbappé skulle have sagt, at han gerne vil skifte til Real Madrid. Foto: Loic Venance/Ritzau Scanpix

Kan smide et kæmpebud

Dortmund har hele sommeren gjort det klart, at de ikke er interesseret i at sælge Haaland i dette transfervindue, men PSG kan ifølge avisen ende med at lægge et bud, der bliver svært at sige nej til.

Real Madrid har budt over 1,2 milliarder for Kylian Mbappé, og hvis han bliver solgt, bliver det ikke et stort problem for PSG at betale en høj transfersum.

Tidligere er den brasilianske landsholdsspiller Richarlison, der til dagligt spiller i Everton, blev nævnt som en mulig erstatning for Mbappé, men Everton-træner, Rafa Benitez, udelukkede fredag på et pressemøde at sælge holdets store stjerne.

Erling Haaland kom til Borussia Dortmund i januar 2020, hvor den norske angriber indtil videre har scoret hele 62 mål i 63 kampe.