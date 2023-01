Medie: Ronaldo har vild Newcastle-klausul

Cristiano Ronaldo kan gøre chok-comeback i europæisk topfodbold.

Det i hvert fald hvis man tror på Marca, der skriver, at den portugisiske verdensstjerne har en helt særlig klausul i sin kontrakt med Al Nassr, og den kan betyde, at han igen kan spille Champions League-fodbold.

Absurd? En smule, men så alligevel ikke.

Ifølge Marca har Cristiano Ronaldo fået forhandlet en klausul ind i sin kontrakt, der betyder, at han kan blive udlejet til Newcastle, hvis den engelske klub, der er ejet af Saudi Arabien, kvalificerer sig til Champions League.

Det er svært at forestille sig, at Ronaldo gør comeback i Champions League, men med ham kan man aldrig afskrive noget.

Det kræver dog, at Newcastle ender blandt de fire bedste i Premier League, og det er klubben godt på vej til at gøre. Lige nu er man placeret på tredjepladsen, og en top fire-placering vil være en enorm bedrift for klubben.

Cristiano Ronaldo er den mest scorende spiller i Champions League-turneringen med 140 mål.

Han har scoret 11 mere end Lionel Messi, som dog har muligheden for at gå forbi ham, i og med han stadig spiller for Paris Saint-Germain.

