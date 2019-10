Medie: Rusland ville købe sig til VM

Rusland lagde en detaljeret plan for, hvordan landet skulle bestikke sig til VM i fodbold i 2018.

Det skriver det russiske medie The Insider ifølge Politiken på baggrund af en række lækkede dokumenter i en e-mail, der angiveligt skal være henvendt til Igor Sjuvalov.

Sjuvalov var chef for det russiske VM-bud.

Af dokumentet fremgår det ifølge mediet, at blandt andre Franz Beckenbauer var et af målene forud for afstemningen i 2010. Den tyske fodboldlegendes rådgiver, Fedor Radmann, skal ifølge dokumentet have tilbudt Beckenbauers stemme. Til gengæld skulle Beckenbauer kompenseres for konsultationstjenester.

Et andet dokument viser, at tyskerens stemme skulle købes for tre millioner euro svarende til cirka 22,4 millioner kroner. Oven i det beløb skulle komme omkring 11,2 millioner kroner, hvis Rusland endte med værtskabet.

Af dokumenterne fremgår det også, der var lavet en plan for hvert af de 24 medlemmer af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) eksekutivkomité. Det vides ikke, om planerne blev gennemført.

Via sin advokat har Fedor Radmann afvist alle anklagerne over for tyske Der Spiegel, mens Beckenbauer ikke offentligt har forholdt sig til historien.

Den nu 74-årige Franz Beckenbauer har før været under mistanke for at have brugt ulovlige midler i forbindelse med sit arbejde.

I øjeblikket er den schweiziske anklagemyndighed ifølge AFP ved at undersøge, om der kan indledes en retssag mod Beckenbauer om korruption i forbindelse med tildelingen af VM i 2006, der endte i Tyskland.

Tidligere i oktober undersøgte anklagemyndigheden Beckenbauers tilstand via myndighederne i Østrig, hvor Beckenbauer bor.

Beckenbauer har døjet med helbredsproblemer, og ifølge Der Spiegel har han blandt andet svært ved at huske. Der er endnu ikke kommet svar på helbredsundersøgelsen.

