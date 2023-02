Medie: Stjerne efterforskes for voldtægt

Det franske medie Le Parisien skriver, at politiet er i gang med at efterforske en voldtægtsanklage mod fodboldstjerne Achraf Hakimi

Fransk politi har indledt en undersøgelse om en mulig voldtægt begået af fodboldspilleren Achraf Hakimi, der til dagligt spiller i storklubben PSG.

Det skriver det franske medie Le Parisien.

Søndag skulle en 23-årig kvinde ifølge mediet være mødt op på en politistation i Paris, hvor hun påstod, at hun var blevet voldtaget af 24-årige Hakimi.

Efterforskere arbejder i øjeblikket på sagen på baggrund af de oplysninger, den 23-årige kvinde har givet. Hun er dog ikke blevet afhørt af efterforskerne endnu.

Le Parisien skriver, at marokkanske Achraf Hakimi og kvinden kom i kontakt med hinanden på det sociale medie Instagram 16. januar, hvor de begyndte at skrive frem og tilbage.

I lørdags skulle Achraf Hakimi så have forgrebet sig på kvinden, lyder anklagen. På trods af, at kvinden angiveligt har givet tydeligt udtryk for protest, skulle fodboldspilleren blandt andet have kysset hende på munden og brysterne.