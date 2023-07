Medie: Stor uenighed om Højlund-transfer

Manchester Uniteds jagt på Rasmus Højlund kan blive en kompliceret affære.

Ifølge The Athletic er Manchester United og Atalanta i hvert fald langt fra enige om den danske landsholdsangribers pris.

Serie A-klubben har angiveligt givet Højlund et prisskilt på 750 millioner kroner, hvilket Manchester United anser for at være overdrevet.

Ifølge The Athletic har Manchester United tilbudt spillere til Atalanta, men italienerne er kun interesserede i penge, ikke en byttehandel. Manchester United skulle ellers være klar til at tilbyde spillere som Fred og Donny van de Beek.

Manchester United har andre angriberemner på blokken, og ifølge The Athletic kan 'De Røde Djævle' ende med at droppe Rasmus Højlund, hvis man ikke kan finde en løsning med Atalanta. Frankfurts Kolo Muani er en anden angriber, som Manchester United er interesseret i.

The Athletic skriver, at også Bayern München og Paris Saint-Germain kan melde sig ind i kampen om Rasmus Højlund, idet begge klubber er på jagt efter en ny centerforward.

