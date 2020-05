Medie: Storklubber enige om gigatransfer

Rygterne har svirret længe, men nu skulle den være god nok. Mauro Icardi skifter permanent til den franske storklub Paris Saint-Germain.

Det skriver Sky Sports.

I øjeblikket er Mauro Icardi udlejet til netop Paris Saint-Germain, hvor den argentinske angriber har scoret 20 mål i 31 kampe for klubben.

Og nu ser det altså ud til, at Icardi fremover fortsat skal score sine mål hos de mangeårige franske mestre.

Sky Sports skriver desuden, at der skulle være tale om en transfer, der kan løbe helt op mod 57 millioner euro, hvilket i danske kroner svarer til omkring 425 millioner.

Den italienske avis Gazzetta dello Sport melder også, at Inter og PSG skulle være nået til enighed om en transfer af Mauro Icardi.

Avisen skriver blandt andet, at prisen bliver på 50 millioner euro plus det løse i form af personlige bonusser og holdbonus.

Samtidig hævder Gazzetta dello Sport, at kontrakten vil blive skrevet under enten lørdag eller søndag. Til sidst tilslutter den franske avis L’Equipe sig koret af de andre medier og melder Icardi på plads i PSG.

Noget kunne derfor tyde på, at skiftet skulle være en realitet.

Mauro Icardi skiftede sidste sommer til PSG på en lejeaftale fra den italienske storklub Inter, hvor han var røget ud i kulden efter at have skabt flere negative overskrifter i medierne.

Den argentinske angriber er desuden kendt for at have sin egen kone, Wanda Nara som agent.Derfor må man formode, at Wanda Nara nu får ekstra travlt i et forsøg på at lukke handlen endegyldigt for sin mand.

Mauro Icardi fik sit store gennembrud tilbage i 2013, da han skiftede fra Sampdoria til Inter. Han har spillet hele 219 kampe i Serie A og lavet 121 mål.

Han har i alt spillet 302 kampe i sin professionelle karriere og dertil bidraget med 179, hvilket svarer til lidt over et mål hver anden kamp, og det må man sige er ganske pænt.

