Medie: Storklubber i forhandlinger om Højbjerg

Daily Mail menes at vide, at Atletico Madrid og Tottenham forhandler om Pierre-Emile Højbjerg

Pierre-Emile Højbjerg kan meget vel spille i La Liga i næste sæson.

I hvert fald skulle Atletico Madrid og Tottenham have indledt forhandlinger om et køb af den danske landsholdsstjerne.

Det skriver Daily Mail.

Mediet menes at vide, at 27-årige Højbjerg er åben for et skifte til den spanske storklub, hvorfor det godt kan se ud til at blive en realitet.

Bayern München har også været meldt interesseret i midtbanespilleren.

Pierre-Emile Højbjerg har spillet 145 kampe for Tottenham siden skiftet fra Southampton i 2020.

Han har kontrakt til 2025.