Medier: Han bliver Eriksens nye træner

Christian Eriksen får ny chef i Inter til den kommende sæson, efter at cheftræner Antonio Conte valgte at stoppe i den italienske mesterklub onsdag. Og nu forlyder det, at Milano-klubben allerede har fundet deres nye træner.

Det ser således ud til at blive Simone Inzaghi, som kommer til klubben fra Lazio.

Ifølge adskillige italienske medier er Simone Inzaghi tæt på at blive præsenteret som ny Inter-træner. Foto: Ritzau Scanpix

Det skriver den normalt velinformerede transferjournalist Fabrizio Romano samt italienske Sky Sports, efter at flere medier i de seneste timer også har skrevet, at Simone Inzaghi var førsteprioriteten hos de forsvarende italienske mestre.

Ifølge Football Italia har Inter-direktør Beppe Marotta også udtalt, at en ny træner findes torsdag aften.

45-årige Simone Inzaghi har været cheftræner for Lazio siden 2016, og før det var han ungdomstræner i klubben. Han har haft stor succes med klubben med en pokaltitel i 2019 samt fireplaceringer i top seks.

Desuden er han lillebror til legendariske Filippo Inzaghi og nåede også selv tre landskampe for Italien.

I Inter står Simone Inzaghi nu over for en svær opgave. Klubben skal således forsøge at forsvare deres titel i den kommende sæson, men blandt andre La Gazzetta dello Sport har skrevet, at klubben vil reducere dens budget markant.

Læs mere om den store europæiske træner-karrusel her: Storklubber i voldsom trænerkrig