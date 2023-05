Medier: Harder og kæresten skifter til Bayern München

Magdalena Eriksson og Pernille Harder forlader Chelsea til fordel for Bayern München, melder norsk og svensk medie

En af verdens allerstørste klubber bliver et stjernepar rigere.

I hvert fald hvis man skal tro Fotbollskanalen og TV 2 Norge, der begge erfarer, at Magdalena Eriksson og Pernille Harder til sommer bytter Chelsea ud med Bayern München.

Dermed ser det ud til, at norske Alexander Straus, der siden juli sidste år har stået i spidsen for den tyske mastodont, får den dansk-svenske duo under sine vinger.

Pernille Harder og Magdalena Eriksson mødte hinanden i 2013, da de begge spillede for den svenske klub Linköping.

De to er på kontrakter, der udløber i Chelsea til sommer og har været tydelige om, at de gerne vil fortsætte karrieren sammen i samme klub.

- Det er vores personlige præferencer, og det er sådan, vi ræsonnerer. Så kan folk mene, hvad de vil om det, det er jeg ligeglad med, sagde Eriksson i april til Aftonbladet.

- Det vil altid være en prioritet for os, og vi tror på, at det bedste fodboldmæssigt er at holde sammen.

Bayern München har ikke været alene i jagten på parrets underskrifter. Både Lyon og Real Madrid har været nævnt som potentielle destinationer.

Harder og Eriksson er lidt af et powercouple i international fodbold. Foruden at spille i Chelsea er begge spillere også store profiler på deres respektive landshold.

TV 2 Norge har været i kontakt med Alexander Straus og spillernes agent, Klaus Granlund, men ingen af parterne vil kommentere oplysningerne om det forestående skifte.