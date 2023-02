Medier: Ingen ved, hvor han er

Agenten til den ghanesiske fodboldstjerne Christian Atsu fortæller nu på Twitter, at man stadig ikke ved, hvor fodboldspilleren er, selvom hans klub tirsdag bekræftede, at man havde fundet ham i live efter jordskælvet i Tyrkiet. Det samme skriver flere internationale medier

Forvirringen er stor om Christian Atsu.

For selvom fodboldspillerens tyrkiske klub Hatayspor tirsdag morgen bekræftede, at han var fundet i live efter at have været fanget under murbrokker efter jordskælvet i Tyrkiet, slår hans agent - Nana Sechere - nu fast, at man endnu ikke har fundet ham.

Over et døgn efter at han blev meldt fundet.

Det skriver BBC og Sky Sports, der både citerer Hatayspor-direktøren samt den ghanesiske ambassadør i Tyrkiet.

- Efter gårsdagens udmelding fra klubben, om at Christian var blevet reddet ud i live, har vi endnu ikke kunne få bekræftet, hvor han er, skriver Sechere.

- Som man kan forestille sig, så fortsætter det med at være en svær tid for hans familie, der gør alt i deres magt for at lokalisere Christian.

Ifølge Sky Sports, der henviser til nyhedsbureauet Reuters, har Volkan Demirel, der er direktør i Hatayspor, onsdag oplyst, at 31-årige Atsu endnu ikke er blevet lokaliseret.

- Vi har ingen informationer om, hvor han befinder sig endnu. Vi ved ikke, hvor han er. Det er ikke tilfældet, at han er blevet trukket ud af murbrokker eller fragtet nogen steder hen, siger Demirel.

Han tilføjer, at man fortsat leder efter ghaneseren.

Det er redningskøretøjer som disse, der er akut behov for i Tyrkiet og Syrien. Foto: Suhaib Salem/Reuters

Den ghanesiske ambassadør i Tyrkiet, Francisca Ashietey-Odunton, har ifølge BBC fortalt til radiostationen Joy FM, at der er opstået forvirring om, hvor Atsu i givet fald var blevet fragtet hen.

Hatayspor har hjemstavn i provinsen Hatay, der ligger i den sydlige del af Tyrkiet. Af den grund befandt angriberen sig tæt på jordskælvets epicentrum.

Mellem 2013 og 2017 tilbragte Atsu fire sæsoner i Premier League, hvor han var på kontrakt i Chelsea uden at få debut for førsteholdet.

I stedet har han været udlejet til en række andre klubber, inden han skrev under på en permanent aftale med Newcastle i 2017. Atsu skiftede til Hatayspor i september 2022.

Ifølge WHO's krisechef i Europa, Catherine Smallwood, kan det endelige dødstal som følge af jordskælvet nå op på over 20.000.