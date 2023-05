Medier: Messi tilbudt svimlende beløb for Saudi-skifte

Noget tyder på, at Lionel Messi snart er fortid i PSG. To britiske medier erfarer, at Saudi-Arabien har tilbudt stjernen et gigantisk beløb, hvis han skifter til en klub i golfstaten

Det har vakt massiv international opsigt, at Lionel Messi efter PSG's 1-3 nederlag mod Lorient valgte at sætte sig i et fly med kurs mod Saudi-Arabien.

Verdensstjernen er ifølge flere internationale medier efterfølgende blevet suspenderet fra Paris-klubben, og senest har franske medier berettet, at Messi er færdig i klubben, når hans kontrakt udløber efter sæsonen.

Ingen PSG-spillere havde nemlig fået lov til at rejse væk efter søndagens nederlag.

Der har været spekuleret i, hvorvidt der var tale om en ferie for Messi og familien, eller om han var der i egenskab af sin rolle som ambassadør for golfstaten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Han er særdeles upopulær i klubben PSG. Men Lionel Messi ser nu ud til at nyde sin tur til oliestaten Saudi-Arabien, der ifølge Amnesty International krænker menneskerettighederne. Foto: Ritzau Scanpix

Tilbudt gigantisk beløb

Men nu erfarer de britiske medier The Telegraph og BBC, at Messi har været i gang med at indlede forhandlinger om et potentielt skifte til en klub i Saudi-Arabien.

Annonce:

Og der er ifølge medierne blevet smidt konkrete pengebeløb på bordet, skulle han vælge at gøre Cristiano Ronaldo selskab i den saudiarabiske fodboldliga.

The Telegraph erfarer, at Messi angiveligt er blevet tilbudt en aftale, der vil berige fodboldspilleren med 2,7 milliarder kroner om året, hvis han skifter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lionel Messi med sin søn i Saudi-Arabien. Foto: Ritzau Scanpix

Stor utilfredshed

Det vil være den mest lukrative aftale, der nogensinde er indgået i fodboldverdenen, og vil dermed overgå Cristiano Ronaldos aftale med den saudiarabiske klub Al-Nassr.

Det er tilsyneladende Lionel Messis far Jorge Horacio Messi, der fører an i samtalerne, skriver BBC og The Telegraph.

Det er endnu ikke meldt officielt ud, at Messi skulle være færdig i PSG, men utilfredsheden med ham i Paris er til at få øje på.

Onsdag har en stor gruppe tilhængere råbt skældsord af Messi foran PSG's hovedkvarter i Paris.

Det kan du se herunder: