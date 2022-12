Medier: Ronaldo tilbudt monsterkontrakt i Saudi-Arabien

Cirka 1,5 milliard kroner om året.

Det er, hvad Cristiano Ronaldo kan se frem til, hvis han takker ja til den gigantiske kontrakt, som det saudiarabiske storhold Al Nassr har tilbudt portugiseren.

Det skriver La Gazzetta dello Sport.

Det absurde kontrakttilbud blev i første omgang beskrevet af Marca, og nu følger den velinformerede, italienske avis trop.

Kontrakten, der i første omgang binder Ronaldo til Al Nassr i to og et halvt år og dermed indbringer ham 500 millioner euro - svarende til mere end 3,7 milliarder kroner - betyder, at Ronaldo kommer til at spille fodbold ind i sine 40'ere.

Når kontrakten udløber, er det Al Nassrs håb, at Ronaldo vil binde sig yderligere fem år til fodbolden i landet.

Ronaldos afsked med Manchester United blev ikke nogen køn omgang. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Saudi-Arabien går nemlig efter at få fingrene VM-værtskabet i 2030, og her vil de bruge Ronaldo som ambassadør.

En metode, Qatar også benyttede af, da de blandt andre hyrede David Beckham og Nadia Nadim som ambassadører under VM i ørkenstaten.

Cristiano Ronaldo har i den grad trukket overskrifter de seneste to måneder, hvor et vildt interview med Piers Morgan, en bænkplads under VM og en kontrakt, der blev revet over i United, har været med til at kaste spotlight på portugiseren.