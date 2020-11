Medier: United-legende anholdt

Ryan Giggs blev søndag aften anholdt og mistænkt for et overfald på sin kæreste, men benægter beskyldningerne, skriver engelske medier

Den walisiske landstræner og Manchester United-legende Ryan Giggs er søndag aften blevet anholdt i sit eget hus.

Det skriver de engelske medier Daily Mail og The Sun.

'Politiet blev tilkaldt kl. 22.05 søndag. En kvinde i 30'erne pådrog sig mindre skader, men det krævede inden behandling. En 46-årig mand er blevet anholdt efter mistanke om overgreb', skriver Greater Manchester Police ifølge den engelske avis The Sun.

Den tidligere Manchester United-spiller er blevet anholdt efter mistanke om at have overfaldet sin kæreste gennem tre år Kate Grenville, skriver avisen.

Efterfølgende er Giggs blevet løsladt mod en kaution.

En repræsentant for landstræneren har udsendt en meddelelse, hvori der står, at Giggs 'benægter alle beskyldninger mod ham om et overfald', og at 'han samarbejder med politiet og vil fortsætte med at hjælpe dem med deres igangværende efterforskning'.

Det walisiske fodboldforbund har kommenteret anholdelsen.

- FAW (det walisiske fodboldforbund, red.) er opmærksom på en påstået hændelse, der involverer landstræner Ryan Giggs. FAW har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.'

Wales skulle tirsdag offentliggøre landsholdstruppen til kampene mod USA, Irland og Finland, men det er blevet udsat.

Stjernernes stjernehold: Er dette det bedste United-hold nogensinde?

Ekspertens råd: Her er de gode og billige alternativer

Tude-Jonas skal komme i gang!