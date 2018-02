Mega-transfer scorede i sin debut: Men klub nægter at bekræfte køb

Den kinesiske klub Beijing Guoan har betalt tæt på 300 millioner kroner for Cedric Bakambu, men nægter at bekræfte handlen

Selvom han allerede har spillet kampe og scoret for Beijing Guoan, så nægter Cedric Bakambus nye klub at bekræfte, de har købt den congolesiske angrebsstjerne fra La Liga-klubben Villareal.

Beijing Guoan udløste i januar den 26-åriges frikøbsklausul på 380 millioner, men ind til videre nægter de at have skrevet under med ham, selvom han allerede har været med klubben på træningslejr i Algarve, hvor han blandt andet spillede mod AGF.

Et billede fra Twitter viser Cedric Bakambu i en Beijing Guoan-trøje under Atlantic Cup i Algarve, som AGF senere vandt.

Tidligere har Villareal bekræftet. at de har solgt deres angriber, men uden at navngive den købende klub, og det ser der nu ud til at være en årsag til.

Ny skatteregel

Den kinesiske klub ønsker nemlig ikke at bekræfte handlen, da der er indført en ny skatteregel i den bedste kinesiske række, Super League, som skal gøre op med antallet af udenlandske spillere.

Reglen betyder, at de kinesiske klubber skal betale et hundrede procent skat af deres transfers, som er højere end end ca. 42 millioner kroner.

Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Oscar og Paulinho er blot nogle af de stjerner, der blev lokket til Kina med gigantiske kontrakter og store transfersummer, men efter indførelsen af ​​reglen er det stilnet en del.

Derfor kom det som en stor overraskelse, da Beijing Guoan hentede Bakambu for 300 millioner kroner - det betyder nemlig med de nye skatteregler, at overgangen ville komme op på 600 millioner kroner.

Dyreste afrikaner

Det ville i så fald gøre Bakambu til den dyreste afrikanske spiller nogensinde - dyrere end Arsenals nye stjerne Pierre-Emerick Aubameyang og Liverpool-angriberne Mohamed Salah og Sadio Mane.

Ikke desto mindre nægter Beijing Guoan at bekræfte sit nye kæmp- køb eller indrømme, at han er klar for dem.

Cedric Bakambu er allerede blevet fotograferet iført holdets træningstøj, men klubben benægter fortsat, at han har trænet med dem, ifølge avisen South China Morning Post.

South China Morning Post skriver videre, at der nu er gang i intense forhandlinger mellem klubben og det kinesiske fodboldforbund og kalder det en lakmusprøve for den kinesiske skatteregel.

Kan skabe præcedens

Skulle Beijing Guoan undgå at betale den enorme skat, vil det skabe præcedens og det kan sætte gang i nye dyre spillerhandler mellem Europa og Kina, forudser avisen.

Ifølge BCC, der har talt med Bakambus rådgiver, Bruno Leveel, så har den congolesiske landsholdsspiller selv betalt for handlen, og derfor bør skattereglen ikke tages i brug.

Transfervinduet i Kina lukker den 28. februar, og hvis Bakambu skal kunne tørne ud i den kinesiske Super League, skal der findes en løsning inden.

Se også: Jesper Holmris er færdig som Kinas landstræner

Se også: Superliga-klub politianmeldt for rekord-salg