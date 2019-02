Messi-drengen blev verdensberømt: Nu er han jaget vildt

Det er et eventyr, som aldrig skulle være bredt ud.

Da den lille fattige dreng fra en landsby i Afghanistan med posetrøjen fik sit største ønske om at møde selveste Lionel Messi fra Barcelona opfyldt, blev hans liv endnu farligere at leve.

Så i dag er Murtaza Ahmadi, som er navnet, med sin mor på flugt og har på den amerikanske TV-nyhedskanal CNN bedt til, at Lionel Messi på ny vil høre deres bøn og hjælpe dem ud af det krigshærgede land.

Det er hverken det berømte foto af drengen i den hjemmelavede trøje eller mødet med en af verdens to bedste fodboldspillere, som umiddelbart har bragt hans liv i fare.

Taliban har i mellemtiden invaderet den provins, hvor han boede, og det fik efterfølgende drengen og moderen til at søge tilflugt i en nærliggende landsby.

Flugten er senere fortsat til en flygtningelejr i hovedstaden Kabul, hvor moderen kun kan håbe på, at hendes 'berømte' dreng ikke vil blive genkendt.

- Det er ikke kun talibanerne, men også andre, som har troet, at Messi også gav ham penge, fortæller moderen, som frygter, at drengen vil blive kidnappet.

Historien er kort, at der i dagene omkring årsskiftet 2015/16 blev spredt en rørende historie på nettet om en lille fem årig dreng, der løb rundt og spillede fodbold med Lionel Messis landsholdstrøje fremstillet af plastikposer med nummer og navn påskrevet med sort farve.

Den afghanske dreng Murtaza før og efter mødet med Lionel Messi (Foto: Ritzau Scanpix)

En af afsenderne var FN's børneorganisation UNICEF, og der var opfanget af Lionel Messi-lejren, som 11 måneder senere fik hentet drengen ud af Afghanistan og fløjet ham til Doha, Qatar.

Her mødte drengen med posetrøjen selveste Lionel Messi og resten af Barcelona, og det afkastede ikke blot et foto, men også to originale trøjer og en fodbold.

- Fra den dag, hvor Murtaza blev berømt, blev livet svært for vores familie, fortæller moderen Shafiqa til CNN

- Vi stoppede med at sende ham til skole, og vi blev truet hele tiden, fordi folk ville have penge.

Det var også slut med at spille fodbold, fordi Taliban forbød folk at gå ud af deres huse.

- De har gennemsøgt huse og dræbt mine slægtninge. De har også stoppet biler og skudt passager, beretter Murtaza, der også kan fortælle om, at de hørte lyden af tunge maskingeværer og raketter og folk, der skreg.

Flugten fra deres egen landsby betød, at familien er blevet adskilt, og Murtaza har ikke set faderen siden den første dag i den nye landsby, som de måtte flygte til.

Nu er de to i Kabul, hvor de forsøger at gemme sig blandt mange andre i den samme triste og umenneskelige situation.

- Det ville have været bedre, hvis Murtaza ikke havde fået berømmelse. Nu kom vores liv i fare i vores hjemby, men også her i Kabul, hvor han hele sin tid må være inde i huset. siger moderen.



Familiens situation er forværret af, at de kommer fra et mindretal, en gruppe afghanske shia, som forfølges af både talibanerne, men også en afghansk fraktion af Islamisk Stat.

Historien fortælles på et tidspunkt, hvor USA gør et nyt forsøg på at få en aftale i stand med Taliban for at få afsluttet den længste krig i USA's historie.

Det kan munde ud i, at Taliban vil få en endnu stærkere position i landet.

Derfor har moderen sendt en ny appel til Lionel Messi om hjælp til at kunne forlade landet, så hendes fodboldelskende dreng kan få en bedre fremtid, hvor han igen kan komme til at spille fodbold.

