Messi og co. skuffer i VM-jagt

Lionel Messi og det argentinske fodboldlandshold har fået en lovende start i jagten på en plads ved næste års VM i Qatar.

Natten til fredag måtte Argentina dog nøjes med 1-1 på eget græs mod Chile.

Messi bragte godt nok værterne på sejrskurs på et straffespark midtvejs i første halvleg, men Chile-angriberen Alexis Sánchez udlignede ti minutter senere for gæsterne.

Lionel Messi havde flere gode chancer for at afgøre kampen til Argentinas fordel.

Superstjernen havde blandt andet et forsøg på træværket og pressede desuden tre gange Chiles målmand Claudio Bravo til det yderste, men keeperen kom godt i vejen.

Trods pointtabet mod et chilensk landshold, der ikke er særlig godt kørende i jagten på VM, var Messi bagefter tilfreds med præstationen efter syv måneders dvale i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

- Holdet havde en god dynamik. Det var ikke nemt at spille igen efter så lang tid, lød det fra Barcelona-angriberen.

Argentina er nummer to i den sydamerikanske VM-kvalifikation med 11 point for fem kampe. Brasilien topper med 12 point for fire kampe. Chile er nede på en syvendeplads med fem point for fem kampe.

De fire bedste mandskaber i Sydamerika kvalificerer sig direkte til VM i Qatar, mens nummer fem kan sikre sig adgang via playoff.